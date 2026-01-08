Філатов прирівняв блекаут у Дніпрі до надзвичайної ситуації національного рівня

У місті знеструмлені всі котельні, з водою лише частина містян.

У Дніпрі склалася надзвичайна ситуація національного рівня через відсутність електропостачання внаслідок вчорашніх масованих обстрілів Росії. Про це заявив мер міста Борис Філатов.

"Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня", - зазначив міський голова.

За його словами, від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми та перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією та всіма профільними міністерствами та службами.

Філатов розповів, що у лікарні поступово повертається світло. Утім нагадав, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.

Мер додав, що каналізація міста також заживлена.

"Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується", - сказав посадовець.

Стосовно теплопостачання, то, за його даними, усі котельні міста вчора було знеструмлено. Нині докладаються усі зусилля, щоб відновити їхню роботу.

Крім того, за інформацією мера, замість електротранспорту на маршрути вийшли автобуси.

Загалом він зауважив, що Дніпро має запас пального на декілька діб.

Також у місті працюють 98 комунальних "Пунктів незламності", такі ж об’єкти облаштовані державною владою та підприємцями.

"Садочки працюють черговими групами по чотири години, а у школах продовжено канікули до 11 січня", - поінформував Філатов.

Ворожа атака на Дніпропетровщину та Запоріжжя: деталі

7 січня РФ вчергове атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури України. Основний удар був спрямований на Дніпропетровську та Запорізьку області, внаслідок чого регіони були майже повністю знеструмлені, включно з обласними центрами.

Станом на ранок 8 січня відомо, що у Запорізькій області вдалося повернутися до графіків стабілізаційних відключень, а на Дніпропетровщині без електропостачання залишаються 800 тисяч споживачів.

Повідомлялось, що у Дніпрі відсутнє світло, вода, опалення, інтернет. Електропостачання немає у лікарнях. Також не працює метро.

