РФ масовано атакує Кривий Ріг: є поранені

Наразі відомо про госпіталізацію трьох людей.

Армія РФ масовано атакує Кривий Ріг Дніпропетровської області, відомо про трьох поранених. Про це у Telegram повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Масована атака на місто. Все знаємо, вже працюємо. Інформаційна гігієна. Бережіть себе, є ще "Шахеди" в повітрі і балістика з Криму", - зазначив він.

Згодом Вілкул повідомив, що наразі відомо про трьох поранених.

Відео дня

"Вже доставлені в лікарню. Середньої тяжкості", - розповів керівник Ради оборони міста.

Пізніше Вілкул додав, що на Кривий Ріг ще прямують реактивні безпілотники.

Також про атаку безпілотників по Дніпропетровщині повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Ворог продовжує атакувати область безпілотниками. Загроза зберігається", - заявив він.

Ворожі атаки на Кривий Ріг

22 грудня 2025 року російська армія завдала удару по Дніпропетровщині, зокрема, у Кривому Розі було зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що внаслідок шахедного удару зруйновано ЦНАП "Я-ВЕТЕРАН". Також значно пошкоджений головний Центр надання адміністративних послуг "Віза".

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, яку було ліквідовано. Також було понівечено адмінбудівлі, два багатоквартирні будинки та легкові автомобілі.

Вас також можуть зацікавити новини: