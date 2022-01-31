Глава МЗС наголошує, що Україні уся іноземна зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що тонни зброї, які Україна отримує від країн Заходу, посилюють переговорну позицію у відносинах з Російською Федерацією, аби не допустити війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що поглиблена оборонна співпраця країн Заходу з Україною є одним з елементів комплексного пакета стримування Росії.

"Хочу наголосити, що десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України, - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, уся ця зброя потрібна насамперед для того, щоб її не довелося застосовувати", - наголосив Кулеба.

Окремо він висловив вдячність своїй британській колезі Елізабет Трасс за готовність запровадження "болісних санкцій проти російських фінансових інтересів у Великій Британії".

"Ми дійсно закликаємо партнерів бути готовими до таких дій, адже вони є важливим фактором стримування російської верхівки від необдуманих рішень. Коли російські можновладці усвідомлять, що йдеться про їхні активи, нерухомість та кошти за кордоном, де вони, патріоти Росії, їх зберігають, гарячі голови в Кремлі охолонуть", - вважає Кулеба.

У цьому зв'язку, глава МЗС сказав, що запровадження санкцій проти РФ - це ще один елемент комплексного пакета стримування Росії. "Цей пакет включає набір болісних ударів по російській економіці та російським фінансовим інтересам за кордоном", - сказав міністр.

Читайте такожПольща передасть Україні оборонну зброю на тлі російської загрози

Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їх уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії про передачу української армії зброї німецького виробництва.

У свою чергу у Данії заявили про готовність надати Україні зброю і інше військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуації.