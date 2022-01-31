На цьому тижні Україну відвідають з візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

Українська дипломатія працює над підтриманням високої інтенсивності дипломатичних переговорів та присутності іноземних топ-посадовців в Україні як фактору зниження безпекових загроз, лише цього тижня в Києві одночасно перебуватимуть з візитами прем’єр-міністри трьох держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомила прес-служба МЗС.

"Ми дійсно зберігаємо пильність та враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує працювати, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії в інтересах безпеки України та українських громадян",— заявив міністр.

Кулеба відзначив активні дипломатичні переговори президента Володимира Зеленського, зокрема телефонні розмови з лідерами США Джозефом Байденом і Франції Еммануелем Макроном, головний результат яких - збереження безпекової ситуації у руслі дипломатичних переговорів.

"Ми з самого початку будували цю дипломатію таким чином, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", — наголосив Кулеба.

Він пояснив, що завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Лише цього тижня у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем’єр-міністри трьох різних країн", - сказав Кулеба.

Міністр уточнив, що йдеться про глав урядів Великої Британії, Нідерландів і Польщі.

"За тиждень відбудеться візит до України моїх колег з Німеччини та Франції. Вони зокрема здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, аби побачити на власні очі, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються", - підкреслив голова МЗС України.

Кулеба також анонсував низку телефонних розмов і онлайн-зустрічей: "У нас будуть два надзвичайно насичені дипломатичні тижні".

Міністр підтвердив "розморозку" Нормандського процесу та відзначив лідерство Франції у цьому процесі.

Він нагадав, що доручив всім посольствам України зосередитися на питанні посилення обороноздатності України та залучати все, що посилює Збройні сили України. Кулеба наголосив, що постачання оборонної зброї необхідне насамперед для посилення переговорних позицій України.

Кулеба також додав, що Україна вже розпочала ще один напрям роботи - залучення підтримки партнерів задля збереження фінансової та економічної стабільності України.

"ЄС вже вирішив надати 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, Канада, США, Данія також готові допомагати", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон цього тижня відвідає з візитом Україну, після чого відправиться в Кремль для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Раніше Джонсон заявив, що Путін має розуміти, що у разі нового нападу на Україну Москву очікують жорсткі санкції.