ДРГ окупантів намагаються використовувати підземні комунікації.

На Куп'янському напрямку російські окупанти застосовують дрони на оптоволокні для ураження логістики Сил оборони на відстань до 30 км. Про це розповів військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович в етері Київ24.

Він зазначив, що ворог активно використовує різні тактики, зокрема задіює диверсійно-розвідувальні групи, переодягається в цивільних, а також завдає удари дронами.

"Б’є по відносно ближній логістиці – кілометрів 20-30 км дронами, зокрема і на оптоволокні. Через застосування ворогом дронів у нас дуже ускладнилася логістика, і це один з факторів, який дуже сильно змінює характер бойових дій, бо не можливо на відстань 10 км до лінії фронту під’їхати спокійно, а потрібно маскуватися, ховатися", - зазначив військовослужбовець.

Відео дня

За його словами, у росіян дуже багато особового складу, який вони абсолютно не шкодують. Мовляв, за тиждень можуть пустити багатьох своїх на смерть, бо пришлють нових, котрі будуть штурмувати. При цьому, каже військовий, техніку ворог майже не застосовує.

"Якщо раніше вони йшли великим броньованим кулаком і за день могли втратити цілу роту і техніку, то зараз вони також втрачають багато особового складу. Але десь між позиціями можуть пробратися і здійснити диверсійні дії і багато шкоди наробити для нас. У нас були тут підземні комунікації, зокрема з одного будинку можна було перебратися до іншого, то ворог намагався це використовувати", - розповів військовослужбовець 77 бригади.

Ситуація у Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов зазначав, що російські загарбники намагаються з півночі пролазити до міста Куп’янська. Він казав, що Ситуація непроста, але оточення міста немає.

За його словами, Куп’янськ - це зараз фактично Покровськ, тільки у трохи меншому масштабі. Він додав, що українські військові намагаються зупинити загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: