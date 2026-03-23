Росіяни готуються наступати на Куп’янськ: військовий розповів, коли він почнеться

Поки що в місті залишається мізерна кількість російських військових, котрі переховуються в підвалах.

Російська армія збільшила кількість штурмів у напрямку Куп'янська та стала застосовувати мотоцикли й квадроцикли.

Про це в етері Суспільного розповів офіцер управління 43-ї ОМБр Артур Мартиросян. "Кардинальних змін на фронті на цьому напрямку не відбулося, але відчувається нарощування штурмів. З'являються знову мотоцикли, квадроцикли. Цього тижня вже другий раз була спроба в напрямку Куп'янська штурмувати. Раніше там активних штурмових дій не відбувалося, очевидно ворог буде нарощувати наступ в напрямку Куп’янська", - зазначив він.

Мартиросян підкреслив, що росіяни і далі мають на меті захопити Куп’янськ, хоч на сьогодні в місті залишається мізерна кількість російських військових, котрі переховуються в підвалах і активності не проявляють.

Відео дня

За його словами, збільшення кількості атак ворога очікується, "коли буде зелень", оскільки зараз поки що все проглядаєься.

"Є інформація про накопичення в тилу сил для штурмів не тільки по нашому, але й по інших напрямках", - сказав Мартиросян.

При цьому військовий додав, що механізованих штурмів на напрямку вже тривалий період не було, але збільшується кількість ворожих дронів:

"Ми отримуємо інформацію, що ворог готує більше операторів БпЛА саме на цей напрямок і вони "прокачують дальні можливості", бо багато FPV- дронів залітають з відстані 40-50 км від фронту і керуються по радіоканалу".

Військовий припустив, що метою росіян є "виснаження переднього краю", позбавлення українських підрозділів логістики.

Ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. зазначав, що росіяни намагаються перегрупуватися на Харківському напрямку та підготуватися до наступу на низці ділянок.

За його словами, ворог готується до наступу на Великобурлуцькому, Куп'янському, неофіційному Боровському напрямку та інших. Трегубов зазначив, що зараз не спостерігається дуже велика активність на Харківському напрямку, у той же час є сплеск активності ворога на Сумщині і був поблизу Борової.

Трегубов прогнозує, що росіяни готуються до більш значних наступальних дій у найближчі тижні.

