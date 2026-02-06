Відключення Starlink: військовий розповів, як змінилася ситуація під Покровськом

Він зазначив, що зараз у росіян виникли проблеми з передачею інформації, але результати блокування будуть помітні пізніше.

На Покровському напрямку у російський окупантів виникли проблеми з переданням інформації через ситуацію зі Starlink.

Про це сказав начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу Нацгвардії "Азов" Максим Бакулін в етері Київ24.

Він зазначив, що саме термінали Starlink росіяни використовували для просування своєї техніки та управління військ.

"Зараз так само продовжуються піші штурми, штурми на двоколісному транспорті. Натиск змінився, але кількість штурмів не стає меншою", - підкреслив війьковий.

Він додав, що зараз у росіян виникли проблеми з передачею інформації, але результати блокування будуть помітні пізніше.

Ситуація зі Starlink на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ завдала удару "Шахедом" на Starlink по стоянці гелікоптерів біля Кропивницького. Дрони летіли майже над землею, щоб їх не помітили радіолокаційні системи.

Наприкінці січня компанія SpaceX почала комплекс заходів, щоб позбавити росіян цього супутникового зв'язку, щоб вони не використовували термінали Starlink для ударних дронів.

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов зазначав, що у окупантів катастрофа на фронтах у зв’язку з відключенням Starlink.

5 лютогоміністр оборони Михайло Федоров заявив, що термінали Starlink росіян уже заблоковано. Також він розповів, як українські власники цих терміналів, як військові так і цивільні, можуть уникнути блокування.

