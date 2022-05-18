"Житель" - це автоматизована станція постановки перешкод.

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ Збройних сил України знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це у Facebook повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування ДШВ ЗСУ.

В повідомленні зазначається, що даний комплекс призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот, однак він був успішно знищений Захисниками України.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня українські десантники продовжують "демілітаризувати" армію країни-окупанта. Завдяки влучному пострілу збили сучасний безпілотник ZALA 421-08 противника. Ворожий безпілотник назавжди "приземлили" воїни підрозділу протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йдеться про безпілотний літальний апарат ZALA 421-08. Його знищили розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

За минулу добу українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.

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