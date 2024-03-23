Андрій Юсов наголосив, що цей об'єкт використовувався у військових цілях.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області Російської Федерації "був інцидент". Зазначається, що росіяни використовували об'єкт у військових цілях

"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був", - сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу удару в ніч на сьогодні, 23 березня, по Куйбишевському НПЗ.

При цьому додав, що цей НПЗ використовувався для потреб російської армії, яка воює в Україні.

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"Цей об'єкт використовувався у військових цілях", - сказав Юсов.

Пожежа на Куйбишевському НПЗ - що відомо

Це вже не перша атака на Куйбишевський НПЗ. 16 березня йшлося про атаку на три нафтопереробні заводи в Самарській області Російської Федерації, яка була результативною. Дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області - Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Загалом з початку цього року станом на 18 березня відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 російських регіонах.

За інформацією The Insider, 8 об'єктів отримали значні ушкодження внаслідок ударів. Загальна потужність атакованих заводів складає приблизно 178 мільйонів тонн на рік. Однак ті, що були пошкоджені, мають сукупну потужність 83 мільйони тонн на рік.

За словами джерел у нафтовій галузі, наступними цілями можуть стати об'єкти у Рязані та Самарі. Біля Самари розташовані Куйбишевський (7 мільйонів тонн), Новокуйбишевський (8,3 мільйона тонн) і Сизранський (8,5 мільйона тонн) НПЗ "Роснефти".

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