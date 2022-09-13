На думку експерта з атомної енергетики Людвига Литвинського, існує загроза локальної аварії на ЗАЕС.

На сьогодні ймовірність глобальної аварії на Запорізькій атомній станції невелика.

Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт з атомної енергетики Людвиг Литвинський.

"На сьогодні ймовірність глобальної аварії невелика. Більш ймовірна, з моєї точки зору, аварія, пов’язана з артилерійським обстрілом майданчика, де розміщені сховища радіоактивних відходів, де розташоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Тоді такий ризик існує, реальна загроза виникне для персоналу Запорізької атомної станції та для міст, що розташовані поблизу. В першу чергу для Енергодара", - сказав експерт.

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За його словами, при локальній аварії зони відчуження не виникне, але радіаційне забруднення буде значним та зачепить радіус трохи менше 10 км.

"Все залежить від того, чи будуть ушкодженні контейнери з відпрацьованим ядерним паливом, чи будуть зруйновані ці контейнери. Це ситуативно. Загроза дійсно існує, і вона постійно підвищується", - підкреслив Литвинський.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній який працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити у "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.

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