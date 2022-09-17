Крім цього, росіян просять купити окупантам 50 ікон, судячи з усього, їм залишається тільки молитися.

На Херсонщині окупанти опинилися в настільки жалюгідному стані, що буквально завили через "пекло", через яке їм тепер навряд чи вдасться вибратися. І поки одні рашисти готуються до здачі в полон, інші просять про допомогу.

Російський пропагандист Холмогоров відкрив збір для окупантів, проте список того, що запросили рашисти, викликає лише посмішку.

Так, до нього звернулися "хлопці" з так званої самопроголошеної "ДНР". Окупанти в настільки жалюгідному становищі, що просять навіть застарілі радянські каски.

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"Ситуація плачевна. Попросили навіть радянські каски. Крім них написав соратник із загонів спецназу РЕР, вони зараз в самому пеклі під Херсоном. Їм теж гостро потрібне спорядження", - написав пропагандист.

Окупанти просять про бронежилети і дизельний генератор. Також вони розуміють, що з настанням холодів РФ не буде поспішати з допомогою і "утепленням", тому їм потрібен зимовий одяг.

Але особливої уваги заслуговує те, що рашисти просять 2 кілограми ладану, три пачки свічок і 50 ікон. Судячи з усього, окупанти усвідомлюють, що тепер їм залишилося лише молитися, бо ЗСУ не чекатимуть на "жест доброї волі" і вже стрімко йдуть у бік Херсона.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни почали знімати з консервації "цінні" танки. РФ в агонії і змушена йти на крайні заходи через брак техніки.

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