Це може підірвати здатність окупаційних сил ефективно продовжувати війну.

Ліквідація російських командирів українськими військовими є частиною більш масштабного плану командування ЗСУ.

Як заявив науковий стипендіат програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі виданню Newsweek, командири мають мотивацію, мету і напрямок, а їхнє знищення може підірвати здатність окупаційних сил ефективно продовжувати війну.

"Це частина ширшої стратегії з руйнування мережі командування і контролю противника з кінцевою метою значного зниження здатності російських сил планувати і проводити скоординовані операції", — сказав Борсарі.

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Український екс-військовий Віктор Коваленко пояснив, що для ворожої армії кожна втрата високопоставленого офіцера створює тимчасовий локалізований хаос. Зокрема, через те, що їхні підрозділи не навчені і навіть не мають права маневрувати автономно.

Генерал-лейтенант у відставці армії США Бен Ходжес також переконаний, що удари по вищих воєначальниках істотно ускладнюють дії армії РФ у війні.

"Це уповільнює здатність росіян реагувати і передбачати. Це заважає їхньому плануванню, тому що тепер їм потрібно реконструювати, перебудовувати або шукати нове місце", — додав Ходжес.

Знищення російських офіцерів

У серпні офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан заявив, що втрати Росії в рядах офіцерів під час війни в Україні зросли - ліквідовано підполковника, капітана та трьох лейтенантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, після ураження штабу ЧФ РФ було ліквідовано 34 офіцера.

ЗМІ повідомляли, що під час удару ЗСУ по штабу 7-ї дивізії ПДВ Росії під Херсоном загинуло багато офіцерів.

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