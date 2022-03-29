У полку "Азов", що боронить місто, сподіваються на швидку смерть "кадирівця".

У Маріуполі, після невдалого "штурму порожнього згорілого будинку", важкі поранення отримав наближений до глави Чечні Рамазана Кадирова польовий командир та організатор вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова Руслан Геремєєв.

Про це повідомляє полк "Азов", що боронить місто.

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати, та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки та прикрив своїх менш досвідчених тікток-воїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що Геремєєв помре від отриманих поранень і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", - йдеться у повідомленні.

Геремєєва помітили серед "кадирівців" у Маріуполі 27 березня. "Кадирівець" керує одним з батальйонів. Він відомий як фігурант справи про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Геремєєв був помічений на одному з останніх відеозаписів ранкового намазу під Маріуполем. Ролик опубліковано на одному з російських Telegram-каналів. Бойовик, який уник покарання за злочин, прибув в Україну за наказом Кремля.

Вчора у мережі з'явилося курйозне постановочне відео, на якому "кадирівці" імітують штурм пустого будинку.

Зокрема, чеченці на кадрах розіграли вуличний бій з перестрілкою. Насправді ж вони обстріляли пустий житловий будинок, у якому не було українських захисників. Це підтверджує й те, що у відповідь на вогонь "кадирівців" не було відповіді. Крім того, оператор, чітко усвідомлюючи, що у нього не поцілять з пустого будинку, навіть задля вистави не намагався імітувати прикриття від ймовірного вогню у відповідь.

Очевидно, Геремєєва поранили саме під час саме цього "штурму".

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