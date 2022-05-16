Радник мера Петро Андрющенко повідомив, що усі наземні операції окупанти ведуть виключно на периметрі заводу.

Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів на "Азовсталі", де перебувають українські бійці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів", - зазначив він.

За словами Андрющенка, усі наземні операції окупанти ведуть виключно на периметрі заводу.

"Жодного глобального наближення не відбувається, саме через це зростає щільність обстрілів", - додав радник мера.

Він також спростував чергові фейкові заяви окупантів про те, що українські військові нібито вийшли до них з білим прапором.

"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх в полон в Маріуполі", - додав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення українських воїнів з "Азовсталі", тривають дуже складні і делікатні переговори.

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