Главарь "ДНР" остаточно виконує лише "представницькі" функції.

Все керівництво тимчасово окупованою Донеччиною, зокрема, Маріуполем, де-факто перейшло до рук росіян.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"По-перше, все керівництво де-факто перейшло до рук росіян. В Донецьку маріонетка Пушилін остаточно виконує лише "представницькі" функції говорящої голови. В Маріуполі до Іващенко ("меру" Маріуполя, призначеному окупантами - УНІАН) призначено "консультанта", наче допомагати. Але Іващенко тепер теж виключно говоряща голова", - зазначив він.

За словами радника міського голови, в Маріупольському районі встановлено повний контроль росіян.

"Сьогодні зранку велика нарада колаборантів і росіян про розподіл зон впливу курортної зони, де колаборанти теж отримали нічого. Повний і тотальний прямий російський контроль встановлено", - інформує радник мера.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі окупанти планують будівництво модульних багатоквартирних будинків для жителів міста. В декількох сотнях метрів від будинків російські війська готують лінію оборони, включаючи окопування важкої техніки, таким чином використовуючи маріупольців як живий щит.

Також раніше стало відомо, що керівником "уряду" окупантів Донецької області призначено росіянина Віталія Хоценка. Андрющенко зазначав, що це перше призначення з Росії в умовно керівні органи влади іншої держави.

Раніше Андрющенко розповідав, що умовним "куратором відновлення" захопленого Маріуполя стануть чеченці.

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