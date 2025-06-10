Серйозних руйнувань немає, але "душа" все одно постраждала.

Софійський собор в Києві, який є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, зазнав пошкоджень внаслідок сьогоднішньої нічної масованої атаки РФ по столиці, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення", - зазначив міністр у Facebook.

Він підкреслив, що цей храм XI століття є "душею" всієї України.

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"Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього", - додав Точицький.

Масована атака Росії в ніч на 10 червня - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом ночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322-ма засобами повітряного нападу. За інформацією Повітряних сил, основним напрямком удару було місто Київ.

Станом на 9:00 ранку протиповітряною обороною було знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника. Зокрема, 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені. Серед збитих цілей - 213 "шахедів", 2 балістичні ракети KN-23 і 5 крилатих ракет "Іскандер-К". У Києві руйнування зафіксовані у 7 з 10 районів.

Як відомо, під ударом також перебувала Одеса - там постраждала зокрема й Одеська кіностудія. Пожежі спалахнули також у житлових будинках та зоопарку.

Президент України Володимир Зеленський опублікував вражаючі фото наслідків атаки росіян на Україну в ніч на 10 червня та закликав США і Європу до "жорсткого тиску" на країну-агресорку заради встановлення миру. Крім Києва та Одеси, зауважив він, під ударом були Дніпровщина та Чернігівщина. Загалом поранено 13 людей, є загиблі.

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