Результат воїна підтверджено командуванням ЗСУ.

Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом. Він ліквідував окупанта на відстані 2710м.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, влучним пострілом відзначився український спецназівець. Тепер снайпер посідає друге місце у рейтингу за дальністю результативного бойового пострілу. Його результат підтверджено командування ЗСУ.

Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів. Він поступився українцю.

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Війна в Україні - втрати Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого захисники України роблять усе можливе, аби стримати російську навалу й дати гідну відсіч. Завдяки успішним діям ЗСУ були звільнені Харківська область і Херсон, а раніше, навесні - Київщина, Чернігівщина і Сумщина.

Тим часом, російська армія несе колосальні втрати в Україні. Зокрема, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 12 листопада 40 російських окупантів та трьох їхніх автомобілів.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що українські військові уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Також було завдано удару по будівлі з 500 російськими окупантами у Херсонській області, звідти вивезли дві вантажівки трупів. У Генштабі зауважили, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених, з яких, незабаром, померли ще 16 осіб.

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