Днем раніше, 12 березня, в місті була викрадена активістка Ольга Гайсумова.

В окупованому Мелітополь російські загарбники продовжують викрадати представників законно обраної влади та активістів.

Як повідомляє "РИА Мелітополь", сьогодні, 13 березня, о 7:30 ранку російські окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради Сергія Прийми.

"Обшук проводили 8 осіб, забрали документи Сергія Прийми, усі мобільні пристрої та зажадали паролі до них", - пише видання. Після обшуку його відвезли.

Також повідомляється, що 12 березня в місті була викрадена активістка Ольга Гайсумова. Нині про долю викрадених жителів міста нічого невідомо.

Як повідомляв УНІАН, місто Мелітополь Запорізької області з 26 лютого перебуває під тимчасовою окупацією Росії.

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Досі його місцеперебування невідоме. У Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

12 березня Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

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