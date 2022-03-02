Ігор Колихаєв заявив, що місто на межі гуманітарної катастрофи.

Мер Херсона Ігор Колихаєв просить "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих, провезення в місто медикаментів і продуктів харчування.

Про це він написав у Facebook.

"До уваги всіх ЗМІ - херсонських, обласних, всеукраїнських, світових! Прошу скористатися силою своєї четвертої влади і допомогти нам отримати "зелений коридор" для вивезення поранених і вбитих, провезення в місто медикаментів і харчових продуктів. Без усього цього місто загине", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що розраховує на дружню участь журналістів та їхні зв'язки не лише з українськими, а й світовими політиками.

"Допоможіть Херсону отримати можливість врятувати своїх жителів від гуманітарної катастрофи, що насувається", - відозвав мер.

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