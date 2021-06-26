Посол назвала "добрим знаком" зустріч Меркель і Зеленського перед її поїздкою до США.

Питання Донбасу буде у порядку денному зустрічі німецької канцлерки Ангели Меркель та американського президента Джо Байдена у Вашингтоні 15 липня.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю ZN,UA.

Незадовго до офіційного візиту США Меркель запросила в Берлін українського президента Володимира Зеленського.

Фельдгузен вважає це «добрим знаком». Посол підтвердила, що сторони обговорять не тільки «Північний потік-2». Дипломатка вважає, що таким чином німецька канцлерка хоче почути від Києва побажання для її переговорів з американською адміністрацією.

«Донбас, звісно, — одна з найскладніших проблем, безперечно, вони про неї говоритимуть. Пані канцлер із перших днів була долучена до цієї проблеми, і, як мені казали, вона кожного дня читає новини про Україну. Для неї це питання особисте», – відповіла Фельдгузен.

Читайте такожРосійські окупанти вбили українського бійця біля ПісківУ цьому ж інтерв’ю Фельдгузен заявляла, що надання Україні ПДЧ НАТО не врятувало б її від агресії Росії, а також уточнила деталі пропозиції Берліну для України у разі запуску «Північного потоку-2». Крім того, посол відповіла, чому Меркель прагнула «прямого діалогу» з Путіним.

Раніше видання Handelsblatt писало про запланований візит канцлера Німеччини до Вашингтону у липні 2021 року з приводу остаточного з’ясування позиції США щодо російського газопроводу.

Тоді журналісти зазначали, що Берлін може запропонувати Україні стати експортером водню. У разі, якщо Європа захоче досягнути своїх кліматичних цілей, їй знадобиться водень як енергоносій. Ідея полягає в тому, щоб переобладнати для цього існуючу мережу газопроводів.

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Автор: Яна Ставська