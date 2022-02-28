Дії мера-зрадника оцінять правоохоронні органи.

Міський голова Куп'янська за здачу міста ворогові одержав підозру в держзраді.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп‘янська. Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді", - заявила Венедіктова.

Генпрокурорка нагадала, що 27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України.

"Кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі чекає справедливе покарання", - додала вона.