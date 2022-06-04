Вона більше трьох годин перебувала під уламками, поки її не знайшли рятувальники.

Мешканка Харкова, 35-річна Аюна Морозова розповіла, як вижила під завалами будівлі обласної адміністрації після удару окупантів по ній. Вона більше трьох годин лежала під уламками і не могла вибратися.

Жінка розповіла про пережитий жах у розмові з "Суспільне Харків".

Спочатку на відео Аюна Морозова провела екскурсію по олімпійському центру. Вона показала результати обстрілів і розповіла про попадання снарядів в тренажерний зал і жіночу роздягальню. У будівлі всюди видніються руйнування — на підлозі валяється скло, а в окремих приміщеннях в стелі зяють дірки.

Потім Морозова повідала про те, як вони з чоловіком пішли в територіальну оборону під час повномасштабного вторгнення Росії. Жінка працювала на кухні: наливала чай і готувала гарячу їжу бійцям. Так було до першого березня, коли рашисти обстріляли будівлю обласної адміністрації.

"Я була, виходить, на першому поверсі, де зараз у нас в адміністрації діра. Це був буфет. Я зі своїх спогадів пам'ятаю, що я побачила спалах — я не почула звук, я побачила спалах. Я дуже здивувалася, що позаду стіна і такий спалах. Наступні якісь спогади — це я вже лежу знерухомлена. Я могла рухати тільки від коліна однією ногою", — розповіла Морозова.

Жінка намагалася стукати по дереву ногою, яка перебувала в більш вільному стані. Від обстрілу і до моменту, коли її вдалося звільнити, пройшло близько 3,5 годин.

"Мене спочатку почули після першого удару, а другий удар в дах, він вже так дуже щільно закопав. Вже здавалося, що закінчується повітря, вже й плакала. І я коли почала бачити, темрява ця пройшла, вони розчистили [завали], я дуже здивувалася, що мені треба вибиратися наверх, тому що я була нагорі. Тобто я провалилася туди в підвал зовсім", — продовжила Морозова.

В результаті удару жінка отримала поранення. Тепер на тілі у неї є шрами, проте обійшлося без переломів.

Під кінець відео мешканка Харкова розповіла про своїх батьків з Бурятії. Зараз Морозова не спілкується з ними через розбіжності щодо війни

"24 лютого змінило світогляд на 180 градусів. Тут не може бути півтонів — тут все однозначно. Є ворог — це Росія, і всі, хто там думають, співпереживають. Я не знаю, що вони ще там роблять, як вони можуть виправдати це. І є люди, які ми, ми — українці", — підсумувала жінка.

Нагадаємо, 1 березня росіяни обстріляли площу Свободи в Харкові. Снаряди влучили в будівлю ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, колишню ОДА неможливо відновити.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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