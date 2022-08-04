В ОП анонсували події на фронті протягом тижня.
Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.
Він зазначив, що справжній стратегічний задум окупантів - не східні області України.
"Завдання всіх наступів на Донецькому і Луганському напрямку змусити нас перекинути туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямок істинної небезпеки, де планується великий наступ", - сказав він.
За словами Арестовича, зараз "ми перед затишшям, справжні події почнуться протягом приблизно тижня".
Нагадаємо, також за словами Арестовича, військові цілі РФ провалилися - окупанти не в змозі їх досягти і вони в цьому розписалися. За його словами, завдання зараз - "їх псевдонаступлення розгромити, в контрнаступ перейти, звільнити Херсон, або будь-який інший значимий об'єкт і далі діяти відповідно. І ми йдемо до цієї мети безупинно".