За його словами, окупанти не зацікавлені в східних областях.

В ОП анонсували події на фронті протягом тижня.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

Він зазначив, що справжній стратегічний задум окупантів - не східні області України.

"Завдання всіх наступів на Донецькому і Луганському напрямку змусити нас перекинути туди резерви, щоб ми не перекидали їх на напрямок істинної небезпеки, де планується великий наступ", - сказав він.

За словами Арестовича, зараз "ми перед затишшям, справжні події почнуться протягом приблизно тижня".

Нагадаємо, також за словами Арестовича, військові цілі РФ провалилися - окупанти не в змозі їх досягти і вони в цьому розписалися. За його словами, завдання зараз - "їх псевдонаступлення розгромити, в контрнаступ перейти, звільнити Херсон, або будь-який інший значимий об'єкт і далі діяти відповідно. І ми йдемо до цієї мети безупинно".

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