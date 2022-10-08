Водночас, російськи корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх.

Російські окупанти економлять боєкомплекти та провалюють атаки проти Збройних сил України.

Як повідомляє Служба безпеки України, про це у новому перехопленні розповідають самі ж загарбники.

Зокрема, один із них у розмові з дружиною розповідає, що з кожним днем ситуація погіршується, а особового складу стає менше.

Крім того, за словами окупанта, російським військовим почали видавати менше боєкомплектів.

Так, раніше загарбники випускали по 10-20 ракет, а зараз по 3-4.

Він також каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити і просто "пачками" нищать загарбників.

"Знов сьогодні стару позицію штурмовали... Хотіли повернути назад... Знову усіх наших поклали, усіх поклали: 200-ті, 300-ті. Захлинулася атака. Наказав заступник комбата: відбити назад позиції. Ми тут м'ясо…", - бідкається окупант дружині.

Крім того, згідно з перехопленнями СБУ, російські корегувальники, сидячи в тилу, часто б'ють по своїх, тоді як ЗСУ працюють по позиціях ворога дуже влучно.

У відомстві наголосили, що якщо окупанти хочуть залишитися в живих, то можуть здаватися в полон.

Відтак, в СБУ нагадали номери "гарячої лінії життя": +380665803498 та +380931192984, зазначивши, що зателефонувати на них можуть як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.

Контрнаступ ЗСУ

Продовжується контрнаступ ЗСУ в Херсонській і в Харківській областях. 6 жовтя повідомлялося про звільнення 29 населених пунктів на півдні з початку цього місяця.

На Харківському напрямку наші війська просунулися у глибину оборони окупантів на 55 км. Також було звільнено 93 населених пункти та взято під контроль понад 2 тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини.

З 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні Сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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