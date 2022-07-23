Російські загарбники поцілили по району, де завжди людно.

Російські загарбники поцілили ракетами у спальний район Миколаєва, під завалами є люди.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що російські окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Зокрема, загарбники поцілили по району, де завжди людно.

"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди!", - наголосила Замазєєва.

У зв'язку з цим, на місце виїхали медики та рятувальники. "Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ворог випустив по Миколаєву шість ракет С-300. За словами голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території.

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