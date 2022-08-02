В адміністрації заявили, що будівля театру використовується виключно для проведення культурних та творчих заходів.

Міноборони РФ розповсюджує цинічний фейк про розміщення на даху Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного військових формувань ЗСУ.

Відповідна заява керівництва театру оприлюднена на його офіційній сторінці в Facebook.

"Адміністрація Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного офіційно повідомляє, що заява, яку розповсюдило Міністерство оборони РФ про те, що нібито на даху театру музкомедії розміщені військові формування ЗСУ, не відповідає дійсності! Це — ще один нахабний і цинічний фейк окупантів!", - йдеться в повідомлені.

В театрі наголошують, що жодні його приміщення не використовуються для потреб ЗСУ. Будівля театру використовується виключно для проведення культурних та творчих заходів: вистави, концерти, тощо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в МО РФ вигадали фейк про "українських мародерів, перевдягнених у росіян".

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