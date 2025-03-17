Путін готується запустити кампанію на розʼєднання всередині України після війни, заявив Іван Тимочко.

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що Дональд Трамп хоче якомога швидших чітких рішень стосовно припинення війни в Україні й намагається це використати. Про це в ефірі "24 Каналу" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Трамп неодноразово акцентував, що у нього все під контролем. Що він на все впливає, що переговорний процес працює в прискореному руслі. І Путін розраховує, що Трамп тиснутиме на Україну, аби вона стала більш погідливою в плані вимог", – сказав Тимочко.

Він додав, що Путіну байдуже на те, що через війну щодня гине понад тисяча російських солдатів. Також йому все одно на руйнування в Україні та на території РФ, які приносить війна.

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"Йому важливо максимально витиснути з цих переговорних процесів на свою користь. Він сподівається, що зможе в такий спосіб виторгувати зняття санкцій. І він сподівається, що зможе виторгувати собі скасування кримінальних проваджень по його злочинах", – додав Тимочко.

Також військовий зазначив, що наразі росіяни намагаються сконцентрувати всі сили та засоби, які в разі мирних перемовин Москва планує спрямувати на розʼєднання всередині України.

"На внутрішню конфліктність, звинуваченність. І видно, що по часу він цю кампанію не дуже встигає. Тому він намагається тягнути час на лінії фронту", – відзначив Тимочко.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у Києва є три ключові "червоні лінії" під час перемовин. Перша стосується територіальної цілісності України. Друга – права України на членство в тих чи інших союзах. І третє – обмеження обороноздатності та можливостей армії, на які Україна не погодиться.

Тим часом Трамп заявив, що проведе розмову з Путіним у вівторок, 18 березня. Американський президент зазначив, що під час зустрічі планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

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