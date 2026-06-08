Україна змінює хід війни на свою користь, і Європа дивиться на це з жахом, – The Telegraph

Припинення вогню в Україні не призведе до демобілізації російської армії, воно дозволить звільнити колишніх ув’язнених.

Україна переламує хід подій у війні на свою користь, і шанси на припинення вогню високі як ніколи. Однак для Європи це не привід для радості, скоріше навпаки, це призведе до жахливих наслідків. Таку думку висловив британський депутат Майк Мартін у статті для The Telegraph.

Як зазначає Мартін, два фактори забезпечили переможну стратегію України.

По-перше, Україна перевершила Росію в інноваціях. У той час як українці стали світовими лідерами в галузі безпілотних технологій, Росія покладалася на тактику столітньої давності: війну на виснаження грубою силою. Однак застосування артилерії та живої сили для вирішення проблеми ефективне лише в тому випадку, якщо вони досягають противника.

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Водночас українські безпілотники перекрили російську логістику, атакуючи постачання, що прямують на передову, і тепер мають достатню дальність польоту, щоб атакувати основний маршрут постачання російських військ у Криму та Херсонській області.

Друга частина стратегії України полягає в нанесенні ударів углиб російської території з використанням поєднання ракет і безпілотників. Ці атаки вміло використовують західну розвідувальну інформацію для підриву ключових джерел доходу, що підтримують військову машину Путіна – нафтопереробних заводів, фабрик, портів, залізниць і мостів. Простіше кажучи, Україна душить російську економіку: доходи від нафти падають, а вартість усього іншого зростає.

У результаті Росія вперше виглядає серйозно вразливою в економічному та політичному плані. Для українців це привід для обережної надії.

Для Європи немає приводу радіти

Однак Заходу необхідно дуже серйозно задуматися про те, що буде далі, оскільки перемога будь-якої зі сторін у цій війні несе в собі серйозні ризики для європейських країн, вважає експерт.

"Для Путіна ця війна є екзистенційною – не тільки для Росії, але й для нього самого. Росія схильна позбавлятися лідерів, які програли війни, як у політичному, так і в буквальному сенсі. Путін знає це і діє в стані підвищеної параної, побоюючись замаху або потенційного державного перевороту", – зазначає Мартін.

Він підкреслює: навіть якщо путінський режим буде повалено, відсутність очевидного наступника породжує величезний ризик. Це був би вкрай складний процес, а складний процес у найбільш озброєній ядерній державі світу – "це те, чого ми не хотіли б бачити", – зазначає він.

Але є й інший небезпечний наслідок, якому на Заході приділяється мало уваги.

"Припинення вогню в Україні не демобілізує російську армію. Воно звільнить її. За останніми оцінками, у діючій армії 1,32 мільйона солдатів, і 700 000 дислоковані в Україні. Багато з них – колишні в’язні, звільнені з в’язниці як гарматне м’ясо для підтримки війни на виснаження Путіна", – підкреслює експерт.

У результаті російські солдати шукатимуть місце, де можна виплеснути свою злість. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, вже попередив, що Путін готується нацькувати цих людей на ворогів Росії у разі припинення вогню.

Мирні переговори – новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий заморозити лінії фронту там, де вони зараз знаходяться, якщо це допоможе зупинити війну. На його думку, утримання нинішніх позицій дасть Україні можливість врятувати людей і повернути солдатів додому.

Також президент підтвердив інформацію про те, що в травні в Києві він зустрічався з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. За словами Зеленського, росіяни хотіли зрозуміти, "що ми готові зробити", коли справа дійде до мирних переговорів. Зокрема, це стосується питання Донбасу.

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