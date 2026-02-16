Загарбники близькі до окупації ще одного села між Мирноградом і Покровськом.

Російські окупанти дотискають українських захисників у селі Світле біля Мирнограда. Раніше росіяни захопили сусіднє село Рівне.

Про це йдеться у повідомленні моніторингово проєкту DeepState.

"В північній частині Покровська фіксуються точки злету БПЛА противника, а також здійснюється затягування піхоти в місто. Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на західних околицях села вже фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців. Окрім спроб просочитися в Гришине зі сторони Покровська, російські загарбники здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати.

"Противник зміг окупувати населений пункт Рівне і дотискає сусіднє село Світле. Закріплення в цьому районі дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийку між Покровськом та Родинським, що збільшує ризик для залишків угрупування Сил Оборони на околицях Мирнограду", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, місто Мирноград поглинається противником. Як зазначають аналітики, історія оборони міста добігає кінця.

Оборона Покровська та Мирнограду

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики DeepState зазначали, що ворог просунувся в північно-західному районі Покровська, в напрямку населеного пункту Гришине. Росіянам вдалося захопити частину "сірої зони" в центрі Мирнограда.

Тиждень тому повідомлялося, що окупанти намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда.

