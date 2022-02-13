Вони звернулись до світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої.

Українські митці та науковці закликали Росію негайно відвести війська від кордонів нашої держави.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві представників культурно-мистецької та наукової спільноти.

"Ми як представники культури: письменники, митці, артисти, художники, науковці – звертаємось до світових лідерів із закликом до миру. Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра – викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу. Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб Українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, своєю чергою, – закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир – тож доведіть це", - йдеться у заяві.

Кілька десятків підписанти закликають Захід надати фінансову допомогу та зброю задля оборони.

"Впевнені, що жити в мирному світі – пріоритет і для вас, і для нас. Вся історія України довела, що ми – миролюбна країна, яка тільки розквітає, коли живе в мирі з сусідами", - наголосили автори заяви.

Агресія Росії проти України – що варто знати

Восени минулого року Росія загострила ситуацію на кордоні з Україною, і в нашій державі та на Заході заговорили про загрозу вторгнення.

На початку цього року – 10 лютого – у Білорусі розпочалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань. Навчання мають завершитися 20 числа цього місяця.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що вздовж кордону нашої країни та з боку РФ і Білорусі й тимчасово окупованих територій знаходяться 140 тисяч військових.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов раніше стверджував, що російських військ біля українського кордону не вистачить для реалізації повномасштабного вторгнення.

Пізніше західні ЗМІ повідомили, що РФ може вдертися на українську територію 15 чи 16 лютого.

Євросоюз та США стверджували, що у разі нового вторгнення в Україну проти Росії запровадять серйозні санкції.

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