Набір контрактників до армії РФ скоротився на 20%, - дослідження

Незважаючи на подальше збільшення бонусів за вступ на службу, на початку 2026 року набір російських військовослужбовців скоротився.

Темпи набору контрактників до російської армії впали на 20% порівняно з 2025 роком. Про це зазначає у своєму аналізі німецький дослідник Яніс Клюге.

За його оцінками, після відносно стабільного 2024 року темпи вербування почали спадати, а протягом 2025–2026 років ця тенденція лише посилилася. Зокрема, у певні періоди скорочення становило близько 20% порівняно з попередніми місяцями.

Залежно від джерела інформації, темпи вербування росіян у першому кварталі 2025 року становили від 1000 до 1200 осіб на день. У першому кварталі 2026 року цей показник становив від 800 до 1000 осіб на день.

За словами аналітика, він зміг додати кілька регіонів до вибірки, яка зараз охоплює 40 регіонів або 47% населення Росії, незважаючи на те, що один регіон припинив публікацію даних (Кіровський), а інший був виключений, оскільки він публікує лише суму витрат на вербування та компенсації пораненим або загиблим солдатам.

"Хоча це дещо покращило достовірність даних, це не призвело до помітних змін в оцінках вербування. Розмір регіональних надбавок за працевлаштування коливався наприкінці 2025 року, оскільки багато регіонів намагалися збалансувати свої бюджети та/або не потребували додаткових новобранців для виконання своїх квот… Щодо регіонів, які збільшують свої надбавки, можна з упевненістю зробити висновок, що набір персоналу йде не за планом, і що повільніший набір персоналу не є результатом зниження цільових показників, встановлених Міністерством оборони", – додав Клюге.

Мобілізація в РФ

За даними Головного управління розвідки, в лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як "винагороду".

У разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток.

