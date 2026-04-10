В Росії почали формувати списки 'добровольців' із боржників та студентів, - ГУР

Списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контракті.

У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів РФ отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Як повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків.

Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як "винагороду".

"У разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток. Водночас міністр вищої освіти країни-агресора Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів. Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет – студенти з академічними заборгованостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси. Серед таких бонусів – переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти.

"У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт", - розповіли в розвідці.

Мобілізація в Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що в Росії прихована мобілізація не припинялася, але для офіційного публічного оголошення про проведення масової мобілізації треба ідея, яка консолідує суспільство. Наразі такого в РФ немає.

Як відзначив Паліса, протягом усього часу повномасштабного вторгнення у росіян триває прихована мобілізація, де вони залучають до своїх збройних сил вузькопрофільних фахівців з резерву, з запасу тощо. По суті, ці процеси у лавах ворога не припинялась.

Вас також можуть зацікавити новини: