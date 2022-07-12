Існує чотири види повісток, за їх ігнорування може наступити як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Правозахисниця Вікторія Тютюнникова пояснила, чи означає отримання повістки з військкомату те, що громадянина одразу мобілізують.

Про це правозахисниця розповіла в ефірі інформаційного телемарафону 11 липня.

За її словами, існує декілька видів повісток.

"Перший вид повістки – для уточнення даних. Мета – поновити дані про призовників у військовому комісаріаті. До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи та інше", - пояснила Тютюнникова.

Другий вид повістки – на проходження медичного огляду. Мета такої повістки – з’ясувати стан здоров’я і придатність громадянина до служби.

Третій вид повістки – саме про призов на строкову військову службу. "Саме такий вид повісток і тривожить всіх в даний час. Прийнявши таку повістку і не з’явившись, особа ухиляється від призову і ризикує бути притягнута до кримінальної відповідальності", - акцентувала Тютюнникова.

Вона зазначила, що тільки четвертий вид повістки означає те, що потрібно прибути на призовну дільницю. "Тобто це вже мобілізаційне розпорядження. Такий вид повістки вручають військовозобов’язаним, які вже пройшли медичну комісію, є придатними до несення строкової служби і це зобов’язує громадянина з'явитися на основний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації", - підкреслила Тютюнникова.

Правозахисниця зазначила, що законодавчих вимог щодо конкретного місця вручення повісток немає, тому вручати повістки можна в будь-якому людному місці після встановлення особи – це не заборонено. "Вручати повістки можуть співробітники військкомату – це зараз територіальний центр комплектування, представники органів місцевого самоврядування і також представники органів внутрішніх справ. Після того, коли встановили особу, перевірили її паспорт, якийсь інший документ, що підтверджує особу, можуть вручати повістку", - пояснила Тютюнникова.

Вона зазначила, що у повістці обов’язково повинно бути вказано: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання особи, реквізити розпорядження територіального центру комплектування, адреса центру комплектування, куди потрібно прибути особі, вид повістки, перелік документів, які з собою потрібно принести. А також прізвище, ім’я, по-батькові керівника центру комплектування та його підпис і печатка", - поінформувала Тютюнникова.

Правозахисниця зауважила, що в разі ігнорування повісток громадянином існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. "Якщо це перший або другий вид повістки, для уточнення даних або проходження медичної комісії, тут настає адміністративна відповідальність – від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - розповіла експерт. За ігнорування повісток третього чи четвертого виду, за її словами, настає кримінальна відповідальність – від обмеження волі до трьох років до позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Також вона додала, що всі переселенці - чоловіки призовного віку повинні протягом семи днів стати на облік у центрі комплектування за місцем їхнього тимчасового проживання.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

У сухопутних військах ЗСУ розповіли: практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

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