Він зазначив, що якщо мобілізувати всіх нардепів, ми отримаємо від сили один неповний батальйон, і натомість повністю ліквідуємо в країні законодавчу владу.

Ідея щодо мобілізації народних депутатів та чиновників не має під собою логіки та є абсолютно шкідницькою для держави. Таку думку висловив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.

Він зазначив, що під час війни потрібно ухвалювати закони, необхідні для ведення цієї війни.

"Хтось має регулярно продовжувати воєнний стан, ухвалювати воєнний бюджет, зрештою вирішувати хто підлягає мобілізації, а хто ні… Так от, оцей "хтось" – це саме Верховна Рада, вибачте за констатацію очевидного. Ніхто інший цього робити не може і не має права. І якщо мобілізувати всіх нардепів, ми отримаємо від сили один батальйон, та й то неповного складу – і натомість повністю ліквідуємо в країні законодавчу владу. Бінго!".

А якщо мобілізувати ще всіх держслужбовців, зазначив військовий, то це призведе до знищення ще й виконавчої влади.

"І від держави залишається хіба що воююча армія, без жодної іншої інституції. Ну а армія без держави – це хіба що повстанці, без надійного тилу та забезпечення…", - відзначив експерт.

Мобілізація в Україні

Раніше військовий Богдан Климчук висловив думку, що мобілізація таких інфлюенсерів як Сергій Стерненко, Сергій Притула, Тарас Чмут, Юрій Бутусов або ігор Лаченков була б хорошим прикладом для наслідування.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко пояснив, чому інженерів не можна відправляти на передову. За його словами, в Україні інженерні професії втрачають свою цінність, а знайти нормальних фахівців, які пам'ятають щось після інституту і розвивалися як спеціалісти, дуже складно.

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