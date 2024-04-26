Мобілізаційні зусилля України були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

Сполучені Штати Америки тиснули на українську владу стосовно ухвалення нового закону про мобілізацію. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що у той час, коли американські чиновники тиснули на законодавців у Вашингтоні, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, вони також тиснули на уряд у Києві, щоб той вирішив проблеми з мобілізацією.

Як сказав помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, мобілізаційні зусилля країни були настільки ж критичними для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія.

Відео дня

"Україна має переконатися, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - сказав представник Білого дому.

Видання зазначає, що відсутність ясності щодо того, як реалізовуватиметься ця політика, додала гарячих дебатів в Україні щодо цього заходу. Так, багато солдатів на фронті, включаючи десятки тисяч, які воюють без відпочинку більше двох років, вважають ухвалення нового закону про мобілізацію справедливим і чесним кроком.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні з'являться нові статуси військовозобов'язаних. Зокрема, статус "обмежено придатний" скасовано. Натомість залежно від ступеня функціональності придатні будуть розділені на такі категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Як відомо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: