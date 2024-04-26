Замість 'обмежено придатний': в Україні з'являться нові статуси військовозобов'язаних

В Міноборони відповіли, як ділитимуть військовозобов'язаних за станом їхнього здоров'я.

В Україні з'являться військовозобов'язані, які придатні для служби у ТЦК або для виконання специфічних завдань. Натомість статус "обмежено придатний" скасовано.

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова. За її словами, формуються чіткі правила - "придатний/непридатний".

Придатні будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

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придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Мобілізація в Україні

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою 11 квітня. Він набуде чинності 18 травня.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко висловився про важливість мобілізації. За його словами, в НГУ є нестача людей, оскільки йде повномасштабна війна.

Як сказав військовий, не буде мобілізації - не буде ротації, а без неї люди виснажуються, адже "жоден підрозділ не може два-три роки воювати в обороні".

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