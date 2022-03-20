Він повідомив, що по всіх громадах намагаються відновити пошкоджену інфраструктуру.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус розповів про обстріли Ніжина і Чернігова.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Чернігівської ОВА.

"Шановна область, що відбувається у нас: ми маємо обстріли міста Ніжин, ми маємо хаотичні постійні обстріли міста Чернігів. Це агонічні обстріли ворога. Москальська мерзота продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні сили України наносять нищівних ударів. І тому вони агонізують і просто розстрілюють цивільну інфраструктуру", - наголосив Чаус.

Він повідомив, що по всіх громадах намагаються відновити пошкоджену інфраструктуру.

"Там, де ми можемо, продовжуємо доставляти ліки та продукти харчування. Доїжджає гуманітарка до багатьох громад. На жаль, ситуація незмінна - є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається... Там ворог і доступу туди немає", - розповів Чаус.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині ЗСУ знищили цілі ворожі батареї "Урагану" та "Мста-С".

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