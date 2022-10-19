В Міністерстві закордонних справ України закликають міжнародну спільноту рішуче засудити незаконні плани російських окупаційних адміністрацій з легалізації мародерства, примусових депортацій та мобілізації.

В Міністерстві закордонних справ України назвали указ президента Володимира Путіна про оголошення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України нікчемним.

Як йдеться у заяві МЗС України, Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України.

"Оголошення так званого "воєнного стану" з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій", - сказано у заяві. Відео дня

"Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців", - наголошується у заяві.

При цьому, як заявляють українські дипломати, незважаючи на агонію режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

"Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого "воєнного стану" позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", - наголошується у заяві.

"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", - підсумовується у заяві.

Путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях

Такий "указ" Путін видав сьогодні вдень, 19 жовтня.

Згідно з "документом", передбачається, зокрема, посилення незаконного контролю цивільних на окупованих територіях, депортація громадян до російських регіонів, обмеження виїзду з окупованих областей, незаконний огляд транспорту, використання ЗМІ "для потреб оборони".

З "указу" випливає, що у прикордонних регіонах Росії (Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області), а також у Криму вводиться "середній рівень реагування".

Серед іншого, українських громадян можуть незаконно залучити до риття окопів і відновлення знищених загарбниками "систем забезпечення".

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк, своєю чергою, зазначив, що "воєнний стан" слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства і розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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