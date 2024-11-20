У місті Губкін лунали вибухи і підіймався чорний дим.

У місті Губкін Бєлгородської області Російської Федерації успішно уражено командний пункт угруповання військ Сєвєр" окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.

В ГУР додали, що ворога чекає відплата за кожен здійснений проти українського народу злочин.

Війна в Україні - удари по окупантах

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу Міноборони у Брянській області.

За даними Генштабу Збройних сил України, уражено арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Там лунали вибухи та детонація в районі цілі.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко наголосив, що там були артилерійські боєприпаси, включно з кндрівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

Коваленко додав, що раніше цей склад вже був атакований українськими дронами.

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