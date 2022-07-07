У центрі небезпеки - Ніжин.

На Чернігівщині громадян попередили про ймовірність завдання ракетних ударів.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

"Для мешканців міста Ніжин. Можливі ракетні удари по місту. У разі повітряної тривоги, всі в укриття", - зазначили у департаменті.

Цю інформацію підтвердив також Ніжинський міський голова Олександр Кодола. Він повідомив, що у найближчі 24 години є висока ймовірність ракетного обстрілу міста. Кодола закликав містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги й негайно спускатися в укриття.

Як повідомляв УНІАН, обстріли прикордонних територій Чернігівщини не припиняються ані на день.

За даними Державної прикордонної служби України, обстріли ведуться з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, поодинокі випадки використання авіації. Тільки упродовж червня зафіксовано понад 200 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей.

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