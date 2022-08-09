Після перевірки зброї та боєприпасів їх передадуть ЗСУ.

У Чернігівській області знайшли сховище боєприпасів армії РФ, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Поблизу кордону з Білоруссю в Чернігівській області прикордонники разом із поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили сховище зброї, яку залишили рашисти під час відходу з регіону.

"У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - йдеться у заяві ДПСУ.

До того ж у сховищі було знайдено одяг військових російської армії. Після перевірки зброї та боєприпасів їх передадуть ЗСУ.

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