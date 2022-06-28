Інший військовий намагався зґвалтувати 15-річну дівчину.

На Чернігівщині прокуратура встановила особи двох російських військовослужбовців, які вчиняли насильство над сім‘єю.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, заочно повідомлено про підозру одному з військовослужбовців збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, військовослужбовець РФ 15 березня вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім'ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області. Зайшовши до будинку потерпілих, підозрюваний погрожував вбити чоловіка і його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомата.

Також він намагався попередити їх можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини.

Дії обох військовослужбовців країни-агресора розслідуються в рамках одного кримінального провадження. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи другого військовослужбовця РФ, який намагався вчинити дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої. Слідство триває.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині.

Вас також можуть зацікавити новини: