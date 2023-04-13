Окупанти приховали ці арсенали під час їхньої втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року.

Служба безпеки встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у прикордонних районах Чернігівщини.

Про це повідомляється у Telegram-каналі прес-центр Служби безпеки Україні. Рросійські окупанти приховали ці арсенали під час втечі від контрнаступу Сил оборони минулого року. У покинутій будівлі поблизу одного з військових об’єктів виявили 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм, бойові гранати та 800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований тайник знайшли у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. З нього вилучили два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них, а також набої калібру 7,62 мм.

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"Наразі виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів Збройних сил України", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Новини Чернігівщини

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Росія завдала ракетного удару по прикордонню. Одна з ракет зруйнувала міст між селами Грем'яч та Мурав'ї.

У грудні на Чернігівщині знайшли російські схрони - лише в одному місці виявили десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння.

3 квітня президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівську область, де вручив громаді Чернігова відзнаку "Місто-герой України".

Також він разом з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич і віце-канцлером ФРН Робертом Габеком відвідали село Ягідне, де російські окупанти утримували 367 людей у підвалі.

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