Бойових втрат у лавах ЗСУ немає. Проте, двоє бійців дістали поранення внаслідок підриву.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі упродовж минулої доби зафіксовано вісім ворожих обстрілів.

Про це вранці у вівторок повідомили у прес-центрі ООС.

Порушення встановленого перемир'я сталися в районі населених пунктів Новотошківське, Водяне, Павлопіль, Луганське тощо. Крім того, на Півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості", - йдеться у зведенні.

Станом на ранок вівторка зафіксовано одне порушенні перемир'я - обстріл біля Новгородського.

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Автор: Юрій Годован