В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі упродовж минулої доби зафіксовано вісім ворожих обстрілів.
Про це вранці у вівторок повідомили у прес-центрі ООС.
Порушення встановленого перемир'я сталися в районі населених пунктів Новотошківське, Водяне, Павлопіль, Луганське тощо. Крім того, на Півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального медичного закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості", - йдеться у зведенні.
Станом на ранок вівторка зафіксовано одне порушенні перемир'я - обстріл біля Новгородського.
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