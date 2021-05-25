Втрат серед українських військових немає.

Протягом минулої доби, 24 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби ООС.

Як повідомляється, поблизу Авдіївки та Невельського найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті населених пунктів Павлопіль та Південне окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – зі стрілецької зброї.

Також вчора російсько-окупаційні війська застосували проти мирних мешканців протитанковий ракетний комплекс. Обстріл було здійснено в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

"Внаслідок обстрілу, одна з ракет влучила у гаражний кооператив "Північний", друга – в житловий будинок, що в населеному пункті Північне. Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва та підтверджує безпосередню участь Російської Федерації у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти людяності в Україні", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформувала СММ ОБСЄ.

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Як повідомляється, на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.

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Автор: Катерина Лиманська