Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу.

На Донбасі у вівторок, 7 вересня, поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

Вогнепальне поранення боєць дістав внаслідок ворожого вогню.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

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Нагадаємо, на Донбасі бойовики скинули з дрона на прифронтове місто Зайцеве дві саморобні бомби. Одна з них – розірвалася на дорозі біля будинку пенсіонерів, другу знищили українські військові.

За словами саперів, бомби були нашпиговані тротилом і свинцевими кульками.

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Автор: Денис Прядко