Протягом доби було успішно відбито 5 атак ворога.

На Донбасі сьогодні було знищено два танки, бойову машину піхоти та автомобіль окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 5 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - мовиться у дописі.

Сьогодні, 27 березня, українські захисники знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника.

Загалом, протягом поточного тижня підрозділи угрупування ОС відбили 63 ворожі атаки.

"Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника. Також, воїни Об'єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п'ять БМП-3 окупантів", - розповіли у ООС.

Нагадаємо, над Донбасом українські військові збили три літаки та три безпілотники окупантів. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

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