Островський був командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

На Донбасі від кулі снайпера загинув 41-річний львів’янин Василь Островський.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Островський був контрактником, командиром мотопіхотного відділення військової частини А0998, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

У Героя залишився малолітній син.

Як повідомляє голова Львівської райдержадміністрації Христина Замула у себе на Facebook, Василь Островський, 1980 року народження, загинув сьогодні вранці.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати! Схиляємо голову у глибокій скорботі! Вічна пам‘ять захиснику України!" - написала вона.

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Автор: Денис Прядко