Загарбники не бажали потрапити на передові позиції.

На Донеччині російські окупанти хотіли здати на брухт комплектуючі до власного комплексу ППО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Задля того, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Для цього вони познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

Однак у пункті прийому брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про них у так зване "МДБ ДНР".

"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти крадуть в Україні навіть магніти з холодильників.

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