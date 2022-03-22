11 автобусів та дві машини ДСНС були захоплені на в’їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що наразі тривають перемовини щодо звільнення 11 водіїв та чотирьох рятувальників, яких окупанти взяли в полон на Донеччині.

Про це вона повідомила на брифінгу.

"Нажаль, окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекино", - розповіла міністр.

За її словами, 11 автобусів та дві машини Державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в’їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку.

"Також окупанти взяли в заручники 4 офіцерів ДСНС та 11 водіїв. Зараз ведемо перемовини щодо їх звільнення", - зазначила вона.

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